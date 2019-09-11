Якутск, , 12:29 — REGNUM Суд Якутска признал виновными троих мужчин, обвиняемых в похищении и изнасиловании жительницы города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным следствия, в марта 2019 года двое подсудимых отремонтировали автомобиль своего приятеля и запросили за работу пять тысяч рублей. Хозяин машины, гражданин Киргизии, предложил мужчинам в качестве оплаты за работу привезти девушку для интимных услуг. Ремонтники согласились.

Мужчина на автомобиле отправился на поиски девушки, в районе улицы Кузьмина увидев идущую женщину, насильно затащил её в машину и заблокировал двери. На просьбы девушки отпустить её, не реагировал, отъехав от места похищения, изнасиловал её.

Потом он отвёз девушку друзьям в автосервис, которые её не выпускали, один из них совершил насильственные действия сексуального характера. Под утро, когда фигуранты уголовного дела уснули, жертве удалось сбежать и обратиться в полицию.

Суд приговорил инициатора похищения к лишению свободы на 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Остальные подсудимые получили 4 и 6 лет колонии соответственно. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщило ИА REGNUM, преступление вызвало широкий резонанс в Якутии. Изнасиловавший девушку мигрант раньше 13 раз привлекался к ответственности за нарушения КоАП РФ.