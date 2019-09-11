Омск, , 12:19 — REGNUM В Омске вступил в законную силу приговор суда в отношении женщины, причинившей смертельные повреждения своей 80-летней матери. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 сентября в прокуратуре Омской области.

По данным ведомства, Омский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении 58-летней омички, ранее признанной виновной в причинение тяжкого вреда здоровью своей матери, повлекшего её смерть.

Установлено, что ночью 28 ноября 2018 года омичка несколько раз ударила свою 80-летнюю мать ногами по телу. Пенсионерка получила закрытую сочетанную травму живота и таза. Женщина вызвала скорую помощь после того, как её мать перестала подавать признаки жизни.

Свою вину омичка на суде не признала. Она утверждала, что мать получила травмы при случайном падении. Районный суд назначил ей пять лет и десять месяцев колонии общего режима. Сторона защиты обжаловала приговор. Однако областной суд счёл назначенное ей наказание справедливым. Приговор суда вступил в законную силу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года житель Омска расправился со своей 66-летней матерью. По словам мужчины, он причинил смертельные телесные повреждения своей матери из-за того, что она ему просто надоела.

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