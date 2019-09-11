Вена, , 12:14 — REGNUM Взрыв бытового газа в жилом доме в Вене, унесший в июне две человеческие жизни, был преднамеренным. К такому выводу пришла австрийская полиция, пишет газета Kronen Zeitung.

Рассматривая версии произошедшего, следователи обратили внимание на биографию 22-летнего Даниэля Ш., в квартире которого произошел взрыв. Работавший поваром молодой человек переживал из-за финансовых трудностей и отсутствия жизненного успеха. Полиция обнаружила следы манипуляций над газовой трубой в его квартире.

Этот случай напоминает события 2014 года. Тогда 19-летний житель Вены намеренно спровоцировал взрыв газа в доме на Марияхильферштрассе. Он стал единственным погибшим.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва 26 июня на Прессгассе были разрушены полностью или частично 22 квартиры. Помимо Даниэля Ш. погибла 29-летняя женщина, мать двоих детей.