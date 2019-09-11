Самара, , 12:17 — REGNUM Два человека погибли на 1149 км трассы М-5 в Исаклинском районе Самарской области. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России.

По сообщению правоохранителей, водитель легкового автомобиля «Грейт Волл» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автовозом в составе полуприцепа. В результате водитель и женщина-пассажир лекговушки скончались до приезда скорой помощи.

Сейчас правоохранители выясняют все подробности происшествия, по результатам которого будет вынесено процессуальное решение.