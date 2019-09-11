Пермь, , 12:12 — REGNUM В Перми 10 августа произошел авиаинцидент — загорелся самолет. МиГ-31БМ выполнял плановый полет, когда возникло горение в районе левого двигателя, сообщает издание «Коммерсантъ».

Полет пришлось прервать и вернуться на базу, при этом выработав необходимый объем топлива. Посадка совершена в штатном режиме, без глушения левого двигателя. В настоящее время выясняются причина авиационного инцидента.

По данным СМИ, причиной возгорания могла стать утечка топлива. При этом сигнализация не сработала.