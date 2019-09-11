Рязань, , 12:07 — REGNUM Злоумышленник напал на продавцов палатки фаст-фуда на улице Сельских Строителей в Рязани. Мужчина ранил работника торговой точки из травматического пистолета, похитил деньги и скрылся на автомобиле. Полиция по «горячим следам» установила личность преступника, сообщили 11 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

Сообщение о нападении поступило 10 сентября. По данным следствия, примерно в 12:40 в палатку вошёл незнакомец и потребовал деньги. Продавцы отказались, тогда мужчина открыл стрельбу из пистолета, забрал около 4 тысяч рублей, которые выронил работник палатки, получивший огнестрельные ранения. Затем злоумышленник сел в автомобиль и скрылся. 30-летнего жителя Рязанского района с ранениями грудной клетки и правого бедра госпитализировали.

Личность преступника установили, 23-летнего жителя Рязани задержали 11 сентября. За разбой с применением оружия он может лишиться свободы на срок до 12 лет. Решается вопрос об аресте мужчины.