Иркутск, , 11:50 — REGNUM Власти Иркутской области, которых российских президент Владимир Путин в ходе своих визитов неоднократно упрекал в медлительности при оказании помощи пострадавшим от мощнейшего наводнения, сегодня, 11 сентября, заявили, что уже выплатили основную часть материальной и финансовой помощи. По словам министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова, слова которого цитирует официальный сайт региона, на 10 сентября по 10 тысяч рублей выплачено 46 151 гражданину.

«Финансовую помощь жителям в связи с утратой имущества первой необходимости (за частично утраченное имущество — 50 тысяч рублей на человека, за полностью утраченное — 100 тысяч) получили 23 105 человек, из них: 6046 гражданам выплатили по 50 тысяч рублей, 17 059 человек по 100 тысяч», — пояснил чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, после наводнения, которое началось в Иркутской области с 26 июня, реки вышли из берегов, подтопив более 100 населённых пунктов. Ситуация осложнилась в конце июля, когда Тулун, Нижнеудинск и близлежащие населённые пункты вновь накрыло паводком. Пострадавшими признаны более 45 тысяч человек.

Со времени начала стихийного бедствия Владимир Путин уже трижды посещал Приангарье, а во время своего последнего визита в Тулун назвал некомпетентными действия местных властей, которые до сих пор не рассчитались с рабочими за расчистку города и дорог от мусора.

Читайте также: Владимир Путин заявил о некомпетентности властей при восстановлении Тулуна