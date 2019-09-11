Нерюнгри, Якутия, , 11:50 — REGNUM В Олёкминском, Алданском и Нерюнгринском районах Якутии 12 сентября прогнозируют сильные ливневые дожди, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявило о возможном, в связи с сильными осадками, 12 сентября паводке, размывах мостов и дорог в трёх районах республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в магаданской области на 12 сентября синоптики прогнозируют сильный ветер.