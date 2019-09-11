Киев, , 11:46 — REGNUM На бульваре Леси Украинки в Киеве произошла масштабная авария, сообщил 11 сентября ресурс «Информатор».

BMW X5 перестроился в крайний правый ряд и влетел в припаркованный автомобиль Volkswagen. После столкновения BMW отбросило на автомобиль Citroen, который в свою очередь зацепил такси.

В результате аварии лёгкие повреждения руки получил водитель Volkswagen.

По данным журналистов, водитель BMW взял автомобиль у сожительницы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Запорожской области в ДТП погибли четыре человека, включая боевика ВСУ и гражданку Турции.

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