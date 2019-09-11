Тольятти, Самарская область, , 11:42 — REGNUM В Тольятти ликвидирована незаконная автостоянка. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, в Тольятти мужчина превратил земельный участок, площадью 2095 кв. м, в автостоянку. Он самовольно огородил его и поставил будку охраны.

Администрация города обратилась в суд, потребовав освободить самовольно занятый участок. Суд встал на сторону истцов и вынес решение о сносе поста охраны и демонтаже ограждения.

Несмотря на это, решение суда мужчина не исполнил. Судебные приставы составили три административных протокола и наложили на правонарушителя штрафы, которые он оплатил вовремя, но требование по сносу опять не исполнил.

Поэтому было принято решение снести незаконную постройку и ограждение силами специализированной организации. В результате, пост охраны и забор были демонтированы.