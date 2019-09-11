Краснодар, , 11:48 — REGNUM Прокуратура Кущевского района Краснодарского края выявила ряд случаев нарушений родителями в отношении своих детей при распоряжении материнским капиталом, сообщила пресс-служба ведомства.

Двое детей sathyatripodi

«Установлено, что 8 граждан воспользовались средствами материнского капитала, при этом в установленный законом срок не зарегистрировали право собственности на жилье своих несовершеннолетних детей. В целях реализации жилищных прав 14 несовершеннолетних прокурором района в суд направлено 8 исковых заявлений», — говорится на сайте краевой прокуратуры.

Сообщается также, что суд удовлетворил требования по всем искам, исполнение данных решений поставлено на контроль.