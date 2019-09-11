Нижний Новгород, , 11:37 — REGNUM В результате пожара на складе ГСМ в промзоне Богородского района, который продолжался в ночь с 10 на 11 сентября, превышения ПДК (предельно допустимой концентрации) загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что ПДК по загрязняющим веществам не превышен также в близлежащей зоне жилой застройки.

«Управление продолжает мониторинг ситуации», — заключили в Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на складе в Богородском районе начался вечером 10 сентября. Пожару был присвоен четвёртый ранг сложности: огонь охватил территорию в пять квадратных километров. Загорелись два склада, два административных здания, одно бытовое помещение, три личных автомобиля и бочки с маслом на открытой территории. В результате пожара пострадали два человека.