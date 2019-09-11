Чита, , 11:27 — REGNUM Обрушение потолка в одном из детских садов Читы (Забайкальский край) стало поводом для проведения доследственной проверки, сообщает региональное СУ СК РФ.

«Процессуальная проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), — говорится в официальном сообщении ведомства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, речь идёт о ЧП, произошедшем 9 сентября в детском саду № 38. Судя по свидетельствам очевидцев, обрушилось около половины потолочного покрытия в игровой комнате, когда все дети находились на прогулке.

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