Санкт-Петербург, , 12:03 — REGNUM Калининский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным Марата А. в смерти мужчины, которая произошла после их драки, сообщила 11 сентября пресс-служба прокуратуры города.

Как установил суд, конфликт произошел в сентябре 2018 года на улице Металлистов. Марат А. в споре за парковочное место сильно избил незнакомого ему мужчину. От закрытой травмы головы тот скончался в карете скорой помощи.

Суд признал подозреваемого виновным по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и назначил наказание в виде лишения свободы в колонии строго режима сроком на срок 3 года и 6 месяцев.