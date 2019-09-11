Самара, , 11:24 — REGNUM Предприниматель в Самарской области оштрафована за зарастание ее участка карантинным сорняком. Об 11 сентября сообщает пресс-служба областного Россельхознадзора.

По сообщению пресс-службы, в ходе проверки земельного участка в Кинель-Черкасском районе, на котором предприниматель выращивала сельскохозяйственные культуры, инспекторами Россельхознадзора был обнаружен обильно растущий сорняк — амброзия трехраздельная.

Предприниматель не только не известила надзорный орган о зарастании подсолнечника амброзией, но и не приняла никаких мер к уничтожению сорняка.

Таким образом, она нарушила российское законодательство о карантинных растениях. За это на предпринимателя наложен штраф.

Напомним, что с 2008 года на территории Кинель-Черкасского района Самарской области установлена карантинная фитосанитарная зона по вредоносному сорняку — амброзии трехраздельной.