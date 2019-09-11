Якутск, , 11:13 — REGNUM ФБУ «Авиалесоохрана» обнародовало оперативные данные, свидетельствующие о некотором улучшении ситуации с так называемыми, пожарами-отказниками на территории России. По состоянию на утро 11 сентября, в стране действует 17 лесных пожаров общей площадью 30 221 га, по которым прекращены работы по тушению на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Больше всего таких очагов находится сейчас в Якутии (14 пожаров на площади 16 793 га). Далее следуют: Красноярский край (12 142 га), Забайкалье (975 га) и Амурская область (311 га).

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 10 сентября в России действовало 29 лесных пожаров площадью 43 161 га, которые, согласно распоряжению Минприроды РФ и решениями региональных чрезвычайных комиссий, можно не тушить из соображений экономической целесообразности.

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