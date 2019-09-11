Дегтярск, Свердловская область, , 11:11 — REGNUM В Свердловской области полностью восстановлено водоснабжение Дегтярска, оставшегося без холодной воды из-за аварии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Как сообщил заместитель главы администрации Дегтярска Виктор Солдатов, на данный момент подача воды в жилые дома и социально-значимые объекты происходит в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, авария на трубопроводе в Дегтярске произошла 9 сентября, в результате которой без холодной воды остались 16 тыс. жителей и 15 социальных объектов.

Отметим, что на время проведения ремонтных работ был организован подвоз питьевой воды для горожан.

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