Красноярск, , 11:06 — REGNUM ФБУ «Авиалесоохрана» обнародовало оперативные данные о пожарах в российских лесах, по которым проводились работы по активному тушению. По состоянию на 11 сентября, на территории страны действовало таких очагов, а их общая площадь составила 202 га.

Наиболее широко огнём пройдены лесные площади в Красноярском крае. Там сегодня тушат девять пожаров площадью 197 га. Ещё два лесных возгорания на 5 га зарегистрированы в Брянской области.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 10 сентября 2019 года в России действовало восемь лесных пожаров общей площадью 183 га, по которым проводились работы по активному тушению. Но самое большое бедствие в сибирских лесах наблюдалось в конце июля 2019 года, когда горели более трёх миллионов лесных площадей. Большая их часть находилась в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии, а дымовую завесу ощутили жители трёх федеральных округов: Уральского, Сибирского и Дальневосточного.

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