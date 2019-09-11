Ужгород, Украина, , 11:02 — REGNUM На границе между Украиной и Румынией пограничники обнаружили трубопровод для контрабанды товаров, сообщили 10 сентября в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

9 сентября пограничный отряд обнаружил на границе с Румынией недостроенный трубопровод, собранный из канализационных труб. Его длина составила около 10 метров.

Рядом с трубопроводом были найдены сегменты трубы для дальнейшего строительства, а также сине-жёлтый шнур, при помощи которого контрабандисты намеревались перемещать товар через границу.

Пограничники устроили засаду и на рассвете задержали двух местных жителей, которые возможно хотели продолжить прокладку трубы через границу. Во время обыска в их автомобиле были найдены соответствующие инструменты.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что его ведомство усилит борьбу с контрабандой сигарет и уклонением от уплаты налогов с их продажи.

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