Кызыл, , 11:00 — REGNUM Следователи в Туве завершили расследование попытки изнасилования, совершённого 17 лет назад. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, перед судом предстанет 38-летний мужчина.

10 апреля 2002 года ему было 21 год, когда обвиняемый, будучи пьяным, напал на улице на ранее незнакомую ему 15-летнюю девушку и пытался изнасиловать. Однако потерпевшая отчаянно сопротивлялась и звала на помощь, несмотря на удары по лицу и угрозы убийством от злоумышленника. На крики девушки прибежали проживавшие в соседних домах жители, из-за чего мужчина бежал, так и доведя свой преступный умысел до конца.

Отмечается, что преступление долгое время относилось к категории неочевидных, но при этом расследование преступления не прекращалось. Однако в СКР существует специальное отделение по расследованию преступлений прошлых лет. В ходе повторного изучения материалов дела 2002 года потерпевшая была вновь допрошена, проведены оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых получены новые сведения о причастности местного жителя. К слову, обвиняемый после первой попытки изнасилования был дважды осужден и отбыл наказания.

«В ходе возобновленного предварительного следствия мужчина под тяжестью улик признал свою вину и дал признательные показания», — сообщили следователи.

Дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе Свердловский областной суд признал виновным жителя Екатеринбурга в изнасиловании и убийстве 14-летней школьницы, которые произошли в 2011 году.

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