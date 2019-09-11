Ленинский район, Крым, , 11:06 — REGNUM В Ленинском районе Республики Крым несовершеннолетний подросток 2005 года рождения ехал на мопеде и сбил велосипедиста, сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

ДТП произошло 7 сентября на улице в поселке Багерово. Мопедист сбил местного жителя 1939 года рождения, который на велосипеде ехал по дороге в том же направлении. Пожилой мужчина скончался от полученных травм на месте.

По версии сотрудников Госавтоинспекции, столкновение произошло из-за отсутствия опыта у подростка, который «не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, при возникновении опасности не принял мер по снижению скорости вплоть до остановки».