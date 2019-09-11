Ереван, , 12:02 — REGNUM Стало известно о случае нелегальной продажи человеческих органов в Армении. Об этом 11 сентября сообщает сайт криминальной хроники Shamshyan.com.

По информации сайта, 10 сентября сотрудники правоохранительных органов вызвали на допрос 23-летнего жителя Арагацотнской области, подозреваемого в посредничестве преступлению.

По предварительным данным, в начале 2018 года 32-летний житель страны продал почку примерно за 20 тысяч долларов. Затем ему было предложено продать вторую почку, покупатель готов был заплатить от 15 до 20 тысяч долларов и покрыть все расходы на операцию.

Правоохранительные органы Армении проводят оперативные действия по факту нелегальной продажи органов.