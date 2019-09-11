Брисбен, Австралия, , 11:12 — REGNUM 72-летний миллионер из города Голд-Кост (Австралия) Джон Уильям Чардон признан виновным в непредумышленном убийстве своей бывшей жены. Верховный суд Брисбена (штат Квинсленд) постановил, что 15 ближайших лет он проведет в тюрьме. Об этом 11 сентября передает Australian Associated Press.

Бывшая жена Чардона, мать двоих детей, исчезла из своего особняка в районе Аппер-Кумера в ночь на 6 февраля 2013 года. Ее тело так и не нашли.

Следствие установило, что Чардон убил свою жену через несколько часов после того, как получил письмо от ее адвоката относительно опеки над детьми после состоявшегося развода.