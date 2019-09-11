Екатеринбург, , 10:53 — REGNUM В Екатеринбурге пассажиры совершившего экстренную посадку авиарейса вылетели из аэропорта Кольцова в китайский город Саньи. Это произошло после полудня по местному времени.

Как сообщает информационный портал Е1, посадка на прибывший в Екатеринбург запасной самолёт завершилась в 11:50.

Как сообщало ИА REGNUM, экстренная посадка Airbus A330 в аэропорту Кольцова произошла в 03:25 по местному времени. Во время приземления никто не пострадал. По предварительным данным на борту во время взлёта возникла неисправность, после чего было принято решение вернуться.

Напомним, что по факту экстренной посадки организована доследственная проверка.

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