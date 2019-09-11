Самара, , 10:48 — REGNUM Поставки фальсифицированной молочной продукции в городскую клиническую больницу Самары пресекли сотрудники Россельхознадзора. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

По сообщению пресс-службы, инспекторы проверили поставки молочной продукции в Самарскую городскую клиническую больницу №1 им. Н.И. Пирогова. В результате мониторинга ими были выявлены фальсифицированные творог, сливочное масло, молоко.

Поставки продуктов осуществляли ООО «Плёс» и ООО «РУСВКУС».

Специалисты установили, что продукция не соответствует заявленному качеству по кислотно-жировому составу. Так, в молоке были обнаружены растительные масла и жиры на растительной основе.

По словам специалистов, поставки в больницу осуществлялись через систему госзакупок.

«Инспекторы Управления Россельхознадзора по Самарской области приняли меры по отзыву деклараций у производителей данной продукции», — сообщили в пресс-службе ведомства.