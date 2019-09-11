Шатковский район, , 10:41 — REGNUM Завершилось расследование уголовного дела по избиению соседом женщины-инвалида. Ранее судимому жителю Шатковского района Нижегородской области вменяются сразу три статьи — нанесение побоев, угроза убийством, незаконное проникновение в жилище. Обвинительное заключение утверждено и в ближайшее время суд начнёт рассмотрение дела. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Следователи считают, что в начале августа 2019 года после распития спиртных напитков мужчина пришёл к соседке-инвалиду, незаконно проникнув в её дом, и избил женщину, которая не могла оказать сопротивления или убежать. Потерпевшая также сообщила, что избивавший угрожал ей убийством. Преступником оказался ранее судимый за кражу и незаконное проникновение в жилище 45-летний житель рабочего посёлка Шатки.

Напомним, ранее права инвалидов оказались нарушены в одном из населённых пунктов Ардатовского района области, где почти два года 27 инвалидам начисляли излишки за услуги. Только вмешательство прокурора помогло обязать УК к возврату переплаты.

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А тем временем в Эфиопии расследуют загадочную смерть слепого дирижёра, который погиб в в шахте лифта, находящегося в правительственном здании.