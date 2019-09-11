Абдулино, Оренбургская область, , 10:41 — REGNUM На 61-м километре дороги Северное — Старые Шалты Оренбургской области 32-летняя женщина, находясь за рулем, не справилась с управлением, из-за чего ее автомобиль съехал в кювет и перевернулся, сообщила 11 сентября пресс-служба УМВД России по региону.

В опрокинутом автомобиле также находилось двое детей в возрасте 4 и 6 лет и один взрослый пассажир. Они вместе с женщиной были доставлены в ближайшую больницу.

«Благодаря тому, что оба ребенка были в автокреслах, а водитель и пассажир пристегнуты, обошлось небольшими травмами», — сообщила пресс-служба ведомства.