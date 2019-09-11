Томск, , 10:35 — REGNUM В Томской области не утихает скандал вокруг ситуации с подростком, пытавшимся спасти своего щенка и ставшим фигурантом уголовного дела.

К 11 сентября появившуюся на днях петицию в защиту 17-летнего Данилы С. подписали более 133 тысяч человек.

Как объясняет автор петиции Майя Кирюхина, уголовное дело в отношении подростка в Томске возбудили после того, как он ударил кулаком по машине водителя, сбившего его щенка.

Между тем, как передают «Вести-Томск», областная прокуратура нашла нарушения в деле в отношении Данилы С. Теперь дело могут вернуть назад в полицию.

Напомним, подросток стал фигурантом уголовного дела после того, как стукнул по капоту машины, задавившей его щенка. В июне он взял трёхмесячного щенка и поехал в гараж помогать своему другу и его отцу ремонтировать машину. Возле ворот поводок запутался. Подросток отвязал щенка и оставил на улице, но вскоре услышал пронзительный лай. Данила С. Утверждает, что машина наехала прямо на собаку, водитель не отъезжал. После этого он ударил по капоту.

Задавивший щенка водитель уехал. А стражи порядка якобы заявили подростку, что он сам виноват в том, что его собаку сбили, мол её нужно было держать на поводке и в наморднике. Через несколько дней подросток узнал, что в отношении него завели уголовное дело об умышленной порче имущества. Задавивший собаку требует оплатить ремонт помятого капота.

Эта ситуация вызвала в Томске и за его пределами большой общественный резонанс. Она активно обсуждается в соцсетях, в защиту подростка в интернете появилась петиция.

Между тем в комментарии областного УМВД говорится, что обвиняемый (подросток. — Прим. ИА REGNUM) повредил капот автомобиля «на почве сложившихся личных неприязненных отношений», «нанеся одновременно двумя руками, сжатыми в кулак, не менее одного удара».

«В результате данных действий потерпевшему (водителю. — Прим. ИА REGNUM) был причинён значительный материальный ущерб», — утверждают в ведомстве.