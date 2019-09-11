Львов, Украина, , 10:35 — REGNUM Почти три района города Львов — Сиховский, Франковский и часть Железнодорожного остались без водоснабжения. Об этом 11 сентября сообщает сайт Львовского городского совета.

«Ночью произошла авария на водопроводе: Сихов, Франковский и часть Железнодорожного района без водоснабжения», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что прорыв произошёл на водопроводе диаметром 350 мм на участке по улице Демнянской. Подачу воды, по данным предприятия «Львовводоканал», планируется восстановить к 15:00.

Кроме этого, по данным агентства «Украинские новости», в оставшихся без воды городских районах проживает около 300 тысяч человек, при общем львовском населении в 700 тысяч жителей.