Камень-на-Оби, Алтайский край, , 10:29 — REGNUM Депутат Каменского районного Собрания депутатов (Алтайский край) Евгений Найден оказался замешан в браконьерском деле. О задержании группы лиц в ходе рейда против охотников, стреляющих в местных уток без лицензии, сообщили «Каменске известия».

Вышеназванный депутат был опознан на месте несанкционированной охотничьей стоянки. Как пояснил руководитель охотничьего хозяйства «Гоноховское» Николай Умаров, 31 августа в Алтайском крае стартовал охотничий сезон, и именно в этот день в связи с большим наплывом охотников проводятся рейды.

«Я заметил стан в том месте, где его не должно быть. Я сам выдаю лицензии, поэтому мне известны все передвижения охотников. Подъехали, обнаружили вагончик, две машины и нескольких человек. На месте стоянки — две кучи утиного пуха», — пояснил Умаров.

Далее, по его словам, начался детектив. Мужчины отказались предоставлять автомобили и документы для досмотра, а после того как на место по вызову прибыли представители Минприроды и Росгвардии, Евгений Найден внезапно сел в автомобиль и покинул стан. Глава охотхозяйства вместе с участковым бросились вдогонку, к преследованию привлекли также экипаж ГИБДД.

Но Найдену удалось оторваться от преследователей, а когда его всё-таки обнаружили, то ни оружия, ни трофеев в его автомобиле не оказалось. «Браконьерская эпопея» продолжилась на следующий день: Евгения Найдена и его гостей, которые находились в лодке на озере, задержали в качестве подозреваемых в браконьерстве.

Однако, по версии Найдена, которую он озвучил ИА «Банкфакс», лицензия у него имеется, но с лодки в запрещённом месте он вовсе не охотился, а просто решил показать другу, который был там впервые, полёт утки и красоту окрестностей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, отцом Евгения Найдена является глава Каменского района Фёдор Найден, осенью 2018 года отстранённый из-за возбуждённого против него уголовного дела по ч. 1 ст. 169 УК РФ («Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности»). А его второй сын — Дмитрий уже два года отбывает срок за громкое ДТП, в результате которого погибли два человека.

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