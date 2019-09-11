Нижний Тагил, Свердловская область, , 10:30 — REGNUM В Нижнем Тагиле проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием двух маршруток общественного транспорта, в одной из которых, пострадали пассажиры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ходе надзорных мероприятий будет проверено исполнение законодательства о пассажирских перевозках, а также прокуроры намерены обратить внимание на рабочий график водителей маршрута и условия труда и отдыха.

По предварительным данным столкновение двух автомобилей «Газель» маршрута № 57 произошло на остановке транспорта «ПОПАТ» в 09:15 по местному времени. Одна машина, в которой не было пассажиров, врезалась в находящийся в рейсе, стоящий на остановке микроавтобус. В результате пострадали три пассажира, один из которых госпитализирован.