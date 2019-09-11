Гатчина, Ленинградская область, , 10:28 — REGNUM Очередной трагический случай на железной дороге произошел в городе Гатчина Ленинградской области. Как сообщили в транспортной полиции на железнодорожном перегоне станций Гатчина-Варшавская — Верево электропоездом смертельно травмирована девушка.

По имеющимся данным, 16-летняя жительница Гатчины переходила железнодорожные пути перед приближающимся электропоездом.

«Машинист <…> подал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Однако наезда избежать не удалось. В результате от полученных травм девушка скончалась», — сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СЗФО.

Девушка училась в колледже, информация о трагедии уже передана ее родителям. Транспортные полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.