Донецк, , 10:31 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 12 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 123 единицы боеприпасов, сообщили 11 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На донецком направлении ВСУ выпустили 13 мин калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении зафиксировано использование украинскими силовиками гранатомётов РПГ и СПГ и крупнокалиберного стрелкового оружия.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Зайцево, Крутая Балка, Минеральное, Донецк (посёлок шахы «Трудовская»), Старомихайловка, Докучаевск, Коминтерново, Ленинское, Саханка», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов осколочное ранение стопы получила жительница посёлка Старомихайловка 1964 года рождения. Также был ранен мужчина 1999 года рождения. Повреждены три дома.

В населённом пункте Зайцево южное в результате обстрела полностью сгорел дом.

Напомним, сутками ранее ВСУ использовали 122-мм гаубицы на юге ДНР, из-за чего загорелся дом в Коминтерново.

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