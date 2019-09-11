Донецк, 11 сентября 2019, 10:31 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 12 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 123 единицы боеприпасов, сообщили 11 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На донецком направлении ВСУ выпустили 13 мин калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
На мариупольском направлении зафиксировано использование украинскими силовиками гранатомётов РПГ и СПГ и крупнокалиберного стрелкового оружия.
В результате обстрелов осколочное ранение стопы получила жительница посёлка Старомихайловка 1964 года рождения. Также был ранен мужчина 1999 года рождения. Повреждены три дома.
В населённом пункте Зайцево южное в результате обстрела полностью сгорел дом.
Напомним, сутками ранее ВСУ использовали 122-мм гаубицы на юге ДНР, из-за чего загорелся дом в Коминтерново.
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