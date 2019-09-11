Янаул, , 10:25 — REGNUM Водитель мотоцикла в Янаульском районе Башкирии в ночь на 11 сентября въехал в опору ЛЭП, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции республики.

Сообщается, что 40-летнего водителя, из-за того, что он не справился с управлением, вынесло в кювет, а затем он въехал в стол, стоящий на обочине. С травмами мужчину отвезли в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель находился в нетрезвом состоянии. Кроме того, у него с 2012 года просрочено водительское удостоверение. В отношении мотоциклиста составлено 4 административных протокола.