Чебоксары, , 10:11 — REGNUM В Чувашии 45-летний мужчина осужден за сексуальное надругательство над малолетним мальчиком. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по республике Олег Дмитриев. Кроме того, в суд ушло уголовное дело по факту развратных действий, где пострадавшей проходит 15-летняя школьница.

Обвинительный приговор вынесен 45-летнему безработному жителю Чебоксарского района. Следствие полагает, что 7 июня 2019 года в одном из населенных пунктов злоумышленник, находясь в пьяном виде, удерживая за руку, завёл игравшего во дворе малолетнего мальчика к себе в дом, где совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера. Ребёнку удалось сбежать, когда мальчика стали искать, и злоумышленник услышал доносившиеся с улицы крики. Мальчик рассказал об этом своему деду, после чего родители ребёнка обратились в правоохранительные органы.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетнего»). Ему назначено 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год. Приговор суда не вступил в законную силу.

Кроме того, в Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя Красноармейского района, которого обвиняют в совершении развратных действий в отношении 15-летней школьницы. Следствием установлено, что обвиняемый познакомился с ней в социальной сети и вёл переписку на сексуальные темы.

«Путём обмана он получил от неё фотографии интимного характера, а затем, угрожая их распространить, путем шантажа требовал от нее вступить с ним в половую связь», — сказал Олег Дмитриев.

Потерпевшая сообщила об этом своей матери, а та обратилась в правоохранительные органы. Дело направлено в суд.

В следственном управлении отмечают, что в последние годы все чаще регистрируются сообщения о преступлениях в отношении детей, совершенные с использованием интернета. Правоохранители рекомендуют ограничить доступ к своим аккаунтам посторонних лиц, свести к минимуму информацию о себе, публикуемую в свободном доступе.

Кроме того, в ведомстве продолжает работать прямая телефонная линия «Ребенок в опасности». По телефонам 8 (8352) 624−657 или 123 (с мобильного телефона) принимаются сообщения о противоправных деяниях в отношении несовершеннолетних.