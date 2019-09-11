Африн, Сирия, 11 сентября 2019, 10:08 — REGNUM Боевики убили курда в сирийском Африне, обвинив его в поддержке Отрядов народной самообороны. Об этом 11 сентября сообщает Kurdistan.ru со ссылкой на источник.
Как отметили местные правозащитники, мужчина по имени Мухаммед Хусейн Ханиф подвергался жестоким пыткам, в том числе с применением электричества.
С его семьи требовали выкуп, однако впоследствии приняли решение об убийстве.
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