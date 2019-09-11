Великий Новгород, , 10:05 — REGNUM Уголовное дело возбудило Следственное управление УМВД России по Новгородской области в отношении генерального директора одной из управляющих компаний (УК) областного центра, сообщила пресс-службе ведомства 10 сентября.

Женщину подозревают в том, что она несколько лет присваивала деньги, которые жители многоквартирных домов перечисляли компании в качестве платежей за коммунальные услуги. Общая сумма растраты оценивается в 4,6 млн рублей.

В отношении гендиректора возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160.