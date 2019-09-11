Кинешма, Ивановская область, , 09:57 — REGNUM Двое жителей города Кинешма Ивановской области отправятся в колонию за организацию работы подпольной оружейной мастерской. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по Ивановской области, Кинешемский городской суд признал подсудимых 1978 и 1980 годов рождения виновными по трём статьям — о незаконном приобретении, хранении оружия и боеприпасов, о незаконном приобретении, сбыте, хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств и о незаконном изготовлении оружия.

О задержании молодых людей, организовавших подпольную оружейную мастерскую, УФСБ сообщило в декабре 2018 года. Задержаны оба фигуранта дела были при попытке продажи изготовленного автомата АК-103 и патронов калибра 7,62 мм. В ходе следственных действий у них было изъято несколько единиц огнестрельного оружия, 2,5 кг охотничьего пороха, более 50 патронов, инструменты для переделки и изготовления средств вооружения.

Решением Кинешемского городского суда подсудимым назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы каждому с отбыванием в колонии строгого и общего режима, а также штраф в размере 200 тысяч рублей каждому.