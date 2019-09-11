Уфа, , 10:00 — REGNUM Женщина в Уфе осуждена за мошенничество на сумму более 40 млн рублей. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Октябрьский районный суд Уфы признал 39-летнюю местную жительницу виновной в мошенничестве в особо крупном размере.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что обвиняемая брала в долг у своих знакомых деньги якобы для того, чтобы вложить их в деятельность компании, занимающейся электрокабелями, в которой она ранее работала.

Уфимка обещала вернуть долг с процентами за пользование деньгами. С 2011 года таким способом она обманула 19 граждан в размере более 40 млн рублей.

Свою вину на суде женщина не признала.

Судом ей было назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме этого, взыскал сумму причиненного ущерба.