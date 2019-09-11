Ереван, , 09:52 — REGNUM Количество подземных толчков сократилось, заявил губернатор Ширакской области Тигран Петросян, 11 сентября на своей странице в Фейсбук.

«За прошедшую ночь у нас было два слабых удара, подземные толчки значительно сократились», — написал Петросян.

По данным МЧС, сейсмическая активность уменьшилась. Территориальная служба сейсмической защиты продолжает проводить мониторинг в режиме 24 на 7.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября в 21:22 мск в районе границы между Грузией и Арменией произошло землетрясение магнитудой 4,8 баллов. По данным МЧС Армении, произошло около 30 повторных подземных толчков.