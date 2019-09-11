Тула, , 09:42 — REGNUM Бывший главный инженер проекта ФГБУК «Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» признан судом виновным в превышении должностных полномочий — за фактически не поставленное оборудование и материалы он перечислил подрядчику 64 млн рублей. Об этом 10 сентября сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета.

Как установлено судом и следствием, в 2015—2017 годах подрядчику, который должен был по договору с Минкультуры РФ выполнить ряд строительно-монтажных и пусконаладочных работ в музее-усадьбе имени Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», было перечислено около 64 млн рублей за оборудование и материалы (песок), которые на самом деле не поставлялись и не использовались.

Приговором суда 63-летнему осужденному назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также ему запрещено занимать должности в государственных учреждениях, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.