Усмань, Липецкая область, , 09:40 — REGNUM В Усманском районе Липецкой области водитель автомобиля «Лада-111 730» погиб в результате опрокидывания транспортного средства в кювет, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

ДТП (сс)Falkenpost

Авария произошла вечером 10 сентября. В перевернувшейся машине кроме 52-летнего водителя находился пассажир такого же возраста. Его госпитализировали. Мужчина, находившийся за рулем, скончался до приезда скорой помощи.

Других участников ДТП нет. Предположительно, причиной опрокидывания автомобиля стало то, что водитель не справился с управлением.