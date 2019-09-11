Екатеринбург, , 09:35 — REGNUM В Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали мужчина и женщина. ДТП произошло на улице Белинского неподалёку от дома № 184.

Как сообщает издание Е1, дорожно-транспортное происшествие произошло утром 11 сентября. Двигавшийся по улице легковой автомобиль на большой скорости врезался в столб, после чего машина начала дымиться и загорелась. Спасли управлявшего автомобилем мужчину и женщину-пассажирку проезжавшие мимо граждане. Они остановились, разбили стёкла и вытащили из горящей машины пострадавших. На данный момент получившие травмы мужчина и женщина доставлены в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области на трассе Екатеринбург — Тюмень произошло аналогичное ДТП. Ночью 10 сентября автомобиль врезался в автокран и загорелся. К сожалению, двух пассажирок спасти не удалось.