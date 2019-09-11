Оренбург, , 09:33 — REGNUM На Южно-Уральской магистрали железной дороги число несчастных случаев за восемь месяцев 2019 года увеличилось на 8,8% по сравнению с аналогичным периодов 2018 года. Травмы получили 49 человек, из них 37 — смертельные. С начала года под поезд попали шесть детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ЮУЖД.

Стоит отметить, за восемь месяцев 2018 года зарегистрировано 45 несчастных случаев на железнодорожных путях, из них 31 — со смертельным исходом.

В качестве основных причин несчастных случаев названы нарушение правил личной безопасности, а также переход железнодорожных путей в не предназначенных для этого местах перед идущим поездом.

В Челябинской области число травмированных людей выросло с 18 в 2018 году до 23 в 2019 году; в Оренбургской области — с восьми до 10 человек; в Северо-Казахстанской области Казахстана — с шести до восьми. В Курганской области отмечено снижение количества случаев травматизма с 14 до десяти.