Багдад, , 09:38 — REGNUM Боевые самолеты международной коалиции, возглавляемой США, нанесли удары по позициям ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке, в результате чего были ликвидированы 37 террористов, об этом 11 сентября сообщает Rudaw.

Спецоперация, направленная на уничтожение остатков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прошла в провинции Салахуддин на северо-западе государства.

Напомним, ранее представители вооруженных сил Ирака объявили о начале новой фазы спецоперации по уничтожению последних разрозненных бандформирований террористов.

Несмотря на то, что о победе над «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявлялось еще в 2017 году, бандиты продолжают терроризировать население Ирака.