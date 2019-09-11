Уфа, 11 сентября 2019, 09:31 — REGNUM 78-летняя пожилая женщина выпала из окна четвертого этажа в Уфе во время мытья окон. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.
Сообщение о том, что на козырьке пристроя лежит бабушка поступило в спасательную службу города вечером 10 сентября.
Приехав на место происшествия, спасатели выяснили, что у пенсионерки во время мытья окон закружилась голова, и она упала с четвертого этажа.
Женщина, 1941 года рождение госпитализировали городскую клиническую больницу Уфы.