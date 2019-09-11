п. Краснокаменск, , 09:27 — REGNUM В Курагинском районе Красноярского края в посёлке Краснокаменск найден мёртвым начальник отделения полиции. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили 11 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

«Факт смерти мы подтверждаем. Это начальник отделения полиции №1 межмуниципального отдела МВД России «Курагинский» (юг Красноярского края — прим. ИА REGNUM)», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время назначено проведение служебной проверки, на место выехали сотрудники полиции. Также проверку проводит следствие.

Между тем, как сообщил ИА REGNUM источник в правоохранительных органах, умерший — майор полиции 1977 года рождения. Есть основания полагать, что он совершил суицид.