Канберра, , 10:28 — REGNUM Сотрудники командно-диспетчерского пункта в аэропорту Канберры (Австралия) были эвакуированы в среду, 11 сентября, после того, как в элементе оборудования диспетчерской вышки был обнаружен асбест. Об этом передает Australian Associated Press со ссылкой на информацию компании Airservices Australia.

Пока неизвестно, когда сотрудникам разрешат вернуться на рабочие места в диспетчерской башне, но были «введены в действие альтернативные службы управления полетами».

Представитель австралийской авиакомпании Qantas сказал, что компания знает о ситуации и оценивает, какое влияние она, вероятно, окажет на полеты.