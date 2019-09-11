Санкт-Петербург, , 09:29 — REGNUM В Красносельском районе Санкт-Петербурга водителя, помявшего своей машиной легковой автомобиль и микроавтобус, связали в ожидании сотрудников ГИБДД, передают «Невские Новости».

Со слов очевидцев, ДТП произошло по вине водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Он пытался проехать между маршруткой и другой машиной, в результате чего помял свое транспортное средство и два чужих.

Другие участники ДТП, опасаясь новых неадекватных поступков, решили привязать мужчину хомутами к его автомобилю до приезда полиции.