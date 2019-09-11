Симферополь, 11 сентября 2019, 09:16 — REGNUM В Керченском проливе возле мыса Фонарь унесло в море двух детей, одного ребёнка спасли, поиски второго продолжаются. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 сентября в МЧС Крыма.
В поисковой операции также задействован беспилотник.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября во время шторма возле мыса Меганом под Судаком затонул прогулочный катер. На борту находились 14 человек, одна пассажирка погибла.
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