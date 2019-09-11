Симферополь, , 09:16 — REGNUM В Керченском проливе возле мыса Фонарь унесло в море двух детей, одного ребёнка спасли, поиски второго продолжаются. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 сентября в МЧС Крыма.

«Происшествие произошло во вторник вечером — в районе пансионата «Прибой» в море унесло двух детей. Одного из них удалось спасти отдыхающих. Ребёнка пришлось реанимировать. Поиском второго занимаются спасатели», — отметили в МЧС.

В поисковой операции также задействован беспилотник.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября во время шторма возле мыса Меганом под Судаком затонул прогулочный катер. На борту находились 14 человек, одна пассажирка погибла.

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